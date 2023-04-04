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1 час назад

Митингующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна

Илья Родин

В центре Еревана проходит очередная акция протеста. Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА «Новости».

Митингующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что акцию у парламента республики организовало движение «Вместе». Среди митингующих - родители погибших во время конфликта с Азербайджаном военнослужащих, ветераны боевых действий, представители ряда политических партий.

Экс-премьер Армении Грант Багратян заявил, что у страны есть ряд ключевых проблем: правительство во главе с Пашиняном, Арцах (Нагорный Карабах), безопасность, развал армии.

По его мнению, эти проблемы взаимосвязаны. Чтобы их решить, необходимо добиваться отставки премьера и его кабинета министров.

Уточняется, что митингующие ведут себя спокойно, не устраивают беспорядки. Правоохранительные органы не вмешиваются в их действия.

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Ранее массовые протесты прошли в Ереване в сентябре 2022 года. Протестующие требовали объявить импичмент Пашиняну.

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