Митингующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна

В центре Еревана проходит очередная акция протеста. Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что акцию у парламента республики организовало движение «Вместе». Среди митингующих - родители погибших во время конфликта с Азербайджаном военнослужащих, ветераны боевых действий, представители ряда политических партий.

Экс-премьер Армении Грант Багратян заявил, что у страны есть ряд ключевых проблем: правительство во главе с Пашиняном, Арцах (Нагорный Карабах), безопасность, развал армии.

По его мнению, эти проблемы взаимосвязаны. Чтобы их решить, необходимо добиваться отставки премьера и его кабинета министров.

Уточняется, что митингующие ведут себя спокойно, не устраивают беспорядки. Правоохранительные органы не вмешиваются в их действия.