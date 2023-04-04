Кулеба встретился с Блинкеном

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, о чем сообщил сам глава украинской дипломатии в Twitter.

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Кулеба заявил, что еще больше военной помощи для Украины уже находится в пути, не уточнив, из какой страны она идет.

«Я благодарен США за их непоколебимую поддержку Украины. Мы также обменялись мнениями в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе», — рассказал о встрече с Блинкеном глава МИД Украины.