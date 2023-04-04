В штаб-квартире крупнейшей партии Европарламента прошли обыски

Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе из-за подозрений в коррупции на выборах в Европарламент в 2019 году. Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, в 2019 году депутат от Христианско-демократического союза в Тюрингии Марио Войт, являющийся также менеджером кандидата от ЕНП Вебера Манфреда, во время избирательной кампании оформил незаконный контракт, чтобы поддержать цифровую кампанию своего клиента.
В связи с этим бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире партии на первом и третьем этажах на улице Рю дю Коммерс. Правоохранители изъяли компьютеры.
На данный момент Войт возглавляет ХДС. При этом ранее в сентябре 2022 года юридический комитет союза снял с него иммунитет на фоне расследования.