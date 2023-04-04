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40 минут назад

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире ЕНП в Брюсселе

Елена Прошина

Бельгийская полиция проводит обыски в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе из-за подозрений в коррупции на выборах в Европарламент в 2019 году. Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В штаб-квартире крупнейшей партии Европарламента прошли обыски
Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По данным издания, в 2019 году депутат от Христианско-демократического союза в Тюрингии Марио Войт, являющийся также менеджером кандидата от ЕНП Вебера Манфреда, во время избирательной кампании оформил незаконный контракт, чтобы поддержать цифровую кампанию своего клиента.

Полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

В связи с этим бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире партии на первом и третьем этажах на улице Рю дю Коммерс. Правоохранители изъяли компьютеры.

На данный момент Войт возглавляет ХДС. При этом ранее в сентябре 2022 года юридический комитет союза снял с него иммунитет на фоне расследования.

В мире,Манфред Вебер,Европарламент,
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