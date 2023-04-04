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14 минут назад

Литва предложила ЕС ввести санкции против ядерной отрасли России

ТАСС

Литва предложила Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против ядерной отрасли России с исключениями для сохранения текущих контрактов Венгрии с российской госкорпорацией "Росатом". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

Литва предложила ЕС ввести санкции против ядерной отрасли России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", - цитирует полученный документ от 17 марта Reuters. Отмечается, что предложение Литвы включает в себя возможность поэтапного отказа от действующих контрактов в течение двух лет.

ЕС пытался включить меры против "Росатома" в 10-й пакет санкций против России, принятый 25 февраля 2023 года, но это предложение было блокировано Будапештом. Президент Литвы Гитанас Науседа 28 февраля заявил, что Вильнюс намерен добиваться внесения российского госкорпорации в очередные пакеты санкций ЕС против РФ.

Введение санкций против российской атомной энергетики является на данный момент основным требованием украинской стороны. Эта мера также была одним из условий Польши во время согласования десятого пакета санкций. Польское агентство печати 9 марта со ссылкой на свои источники в ЕС утверждало, что до Брюсселя доходит информация о том, что "Росатом" начал расширять свою деятельность на другие отрасли, поскольку не подпадал ни под один из десяти санкционных пакетов ЕС.

В мире,Росатом,ЕС,
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