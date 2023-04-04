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1 час назад

В штаб-квартире крупнейшей партии Европарламента прошли обыски

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Полиция провела обыск в штаб-квартире Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе. Партию подозревают в коррупции. Об этом сообщает EurActiv.

В штаб-квартире крупнейшей партии Европарламента прошли обыски
Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По предварительной информации, полиция изъяла компьютеры, на которых могут храниться свидетельства финансовых преступлений, совершенных функционерами партии. Уточняется, что расследование связано с избирательной кампанией лидера ЕНП Манфреда Вебера в 2019 году. Судя по сообщениям немецких СМИ, речь идет о деятельности его избирательного штаба в федеральной земле Тюрингия в Германии. В качестве главного подозреваемого фигурирует депутат ХДС Марио Фойгт, который руководил кампанией в этом регионе.

ЕНП является крупнейшей партией в Европарламенте (ЕП) и Еврокомиссии (ЕК), ее члены занимают руководящие посты в институтах Евросоюза, например, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель ЕП Роберта Метсола.

Полиция провела обыски в здании Европарламента в Брюсселе

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Европарламент в коррупции, назвав его «одной из самых коррумпированных структур в мире». По его словам, из-за скандалов орган лишился доверия, а приятные им резолюции лишь вредят.

В мире,Манфред Вебер,Петер Сийярто,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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