В штаб-квартире крупнейшей партии Европарламента прошли обыски

Полиция провела обыск в штаб-квартире Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе. Партию подозревают в коррупции. Об этом сообщает EurActiv.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По предварительной информации, полиция изъяла компьютеры, на которых могут храниться свидетельства финансовых преступлений, совершенных функционерами партии. Уточняется, что расследование связано с избирательной кампанией лидера ЕНП Манфреда Вебера в 2019 году. Судя по сообщениям немецких СМИ, речь идет о деятельности его избирательного штаба в федеральной земле Тюрингия в Германии. В качестве главного подозреваемого фигурирует депутат ХДС Марио Фойгт, который руководил кампанией в этом регионе.

ЕНП является крупнейшей партией в Европарламенте (ЕП) и Еврокомиссии (ЕК), ее члены занимают руководящие посты в институтах Евросоюза, например, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель ЕП Роберта Метсола.