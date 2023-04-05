«Провал служб безопасности». Итальянские СМИ — о побеге Артема Усса

Итальянские журналисты раскритиковали работу служб безопасности страны из-за побега из-под домашнего ареста Артема Усса, которого должны были экстрадировать в США по обвинению в незаконной покупке военной техники и торговле нефтью на черном рынке. 4 апреля он сообщил, что находится в России, рассказав о возвращении в страну «нестандартным путем» из-за недоверия к итальянскому суду. В Кремле осуждали арест Усса, а его отец, губернатор Красноярского края, называл обвинения «политическими».

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Итальянская газета La Stampa назвала «колоссальным провалом для служб безопасности» страны побег из-под домашнего ареста Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса.

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«Побег ясно дает увидеть эту брешь, показывая мир пособничества, которое теперь тщетно расследует итальянская следственная система», — говорится в публикации газеты.

Издание Corriere della Sera, в свою очередь, пишет, что итальянские следователи выявили как минимум четыре подозрительных автомобиля, передвигавшихся в вечер побега Усса вокруг дома, в котором он находился под домашним арестом.

Следствие установило, что в организации побега сыну красноярского губернатора помогали шесть-семь человек, почти все из Восточной Европы, которые вместе с Уссом покинули территорию Италии. Из стран Балканского полуострова он, вероятно, добрался до России самолетом, пишет издание.

Онлайн-портал Open, цитируя заявления россиянина о недоверии к итальянскому суду, пишет, что сын красноярского губернатора «не поскупился на критику в отношении Италии».

«Что удивительно (и что очень бы разозлило посольство США), так это полное отсутствие надзорных мер вокруг него, за ним наблюдали как за мелким воришкой, а не как за стратегической фигурой для российских военных действий», — написала газета la Repubblica.

Издание полагает, что мужчине удалось сбежать из-под домашнего ареста на окраине Милана, несмотря на электронный браслет, благодаря пособничеству российских спецслужб.

«Ссылка на «сильных и надежных людей», похоже, подтверждает версию следствия, указывающую на роль русских агентов 007», — отмечает la Repubblica.

При побеге Усс мог воспользоваться частным самолетом и поддельными документами, ранее писала la Repubblica со ссылкой на источники. Согласно тому, что удалось восстановить следствию, россиянин сбежал в 14:07 22 марта, нарушив передачу сигнала на своем электронном браслете, по которому власти могли отследить его перемещение. Затем он срезал браслет и сел в машину с неким мужчиной.

Сардинское издание Cagliaripad также сообщало, что Усс вылетел из Милана на частном самолете и, вероятно, по поддельным документам. По его сведениям, вылететь он мог именно на Сардинию. О его дальнейших перемещениях неизвестно.

«Становится все более очевидным, что за побегом Усса стоят спецслужбы Москвы, — утверждает издание Milano Today. — Мужчина не смог бы самостоятельно составить такой идеальный план. В Италии и в Милане у него мало знакомых и почти нет контактов».

Усс прибыл в Россию

В конце марта сообщалось, что сын главы Красноярского края Александра Усса Артем, задержанный в Италии по американскому ордеру, смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана. 4 апреля Артем Усс сообщил государственному агентству РИА Новости, что находится в России.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — заявил он. Усс утверждает, что он был «вынужден» принять решение бежать, потому что не верил в объективность итальянского правосудия.



Он также назвал «победой» возвращение на родину в сложившейся международной обстановке, когда против граждан РФ «играют без правил», пусть и таким «нестандартным путем».

За день до побега суд первой инстанции в Италии одобрил запрос на его экстрадицию в США, где его подозревают в незаконной покупке военной техники в нарушение санкций в отношении России, незаконной перепродаже нефти на черном рынке, банковском мошенничестве и переправке военных технологий из США в Россию.

Власти США считают, что компании Усса покупали электронику и отправляли ее в Россию производителям, входящим в санкционный список. Речь идет, в том числе, о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских ракетных системах, истребителях, корректируемых боеприпасах, спутниках и радарах. По этим обвинениям Уссу грозило тридцать лет тюрьмы.

Сына красноярского губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест, а 23 марта стало известно о его побеге.

В России против Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест, однако уже после того, как Усса задержали в Италии.

Адвокат бизнесмена Владимир Жеребенков прямо заявлял, что дело «призвано вытащить Усса из Италии».

«Проще всего его вытаскивать из Италии через возбуждение уголовного дела. Тут уже на усмотрение суда, кому он будет экстрадирован - России или США. Судья будет смотреть, в какой стране Уссу предъявлено более тяжкое обвинение и доказана вина», — говорил Жеребенков, отмечая, что настроен «скептически».