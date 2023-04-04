СБУ предъявила обвинение экс-предстоятелю храма УПЦ

По данным следствия, протоиерей организовал крестный ход к Дню крещения Руси. В ходе него он якобы благословил российских военнослужащих, уточнили в СБУ. Отмечается, что бывший предстоятель храма не находится на украинской территории в настоящее время. Его заочно обвинили в «оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины».