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54 минуты назад

СБУ предъявила обвинение экс-предстоятелю храма УПЦ

Lenta.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение экс-предстоятелю храма Изюмской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

СБУ предъявила обвинение экс-предстоятелю храма УПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, протоиерей организовал крестный ход к Дню крещения Руси. В ходе него он якобы благословил российских военнослужащих, уточнили в СБУ. Отмечается, что бывший предстоятель храма не находится на украинской территории в настоящее время. Его заочно обвинили в «оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины».

В мире,СБУ,
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