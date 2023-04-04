Молдавия отказалась платить взнос на общий для СНГ телеканал

Представитель правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что страна впервые решила не делать взнос на финансирование общего для СНГ телеканала «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Водэ, компетентные органы сочли канал пропагандистским и распространяющим дезинформацию.

«Впервые мы не будем использовать бюджетные средства для подобного инструмента пропаганды», — подчеркнул он.

Кишинев перестал выделять деньги на финансирование телеканала «Мир» со второго квартала 2022 года.

Директор молдавского представительства канала Станислав Выжга рассказывал, что обычно финансирование поступало в виде трех — четырех траншей, но в мае 2022-го ничего не пришло. Канал обратился в правительство, но не получил ответа, чиновники, в свою очередь, потребовали объяснить, почему «Мир» не осуждает российскую спецоперацию на Украине.