США теряют место мирового лидера из-за "бездарной" политики президента страны Джо Байдена. Об этом сообщил ведущий Fox News Стив Хилтон.

Хилтон заявил, что раньше все стремились стать союзниками Штатов, но сегодня на мировой арене "красуется" Си Цзиньпин, а Байден "пошатывается, словно спросонок". Журналист назвал причиной всех бед страны "ханжескую, абсолютно бездарную внешнюю политику" американского президента, которая лишь оттолкнула другие страны.

Хилтон обратил внимание, что на юге у США также все меньше союзников, особенно после соглашения Китая и Бразилии об использовании китайской валюты в торговых расчетах вместо доллара. Отмечается, что инвесторам советуют готовиться к падению нефтедоллара.

Журналист заключил, что влияние и престиж Вашингтона "пали слишком сильно".

Ранее отмечалось, что политика США привела их к потере мирового влияния, поскольку официальный Вашингтон не идет в ногу со временем. Кроме того Global Times писала, что попытки Соединенных Штатов решать все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не могут привести ни к чему хорошему.