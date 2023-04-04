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29 минут назад

Ведущий Fox News Хилтон: США теряют мировой престиж из-за бездарной политики Байдена

Российская Газета

США теряют место мирового лидера из-за "бездарной" политики президента страны Джо Байдена. Об этом сообщил ведущий Fox News Стив Хилтон.

Ведущий Fox News: США теряют мировой престиж из-за бездарной политики Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хилтон заявил, что раньше все стремились стать союзниками Штатов, но сегодня на мировой арене "красуется" Си Цзиньпин, а Байден "пошатывается, словно спросонок". Журналист назвал причиной всех бед страны "ханжескую, абсолютно бездарную внешнюю политику" американского президента, которая лишь оттолкнула другие страны.

Хилтон обратил внимание, что на юге у США также все меньше союзников, особенно после соглашения Китая и Бразилии об использовании китайской валюты в торговых расчетах вместо доллара. Отмечается, что инвесторам советуют готовиться к падению нефтедоллара.

Журналист заключил, что влияние и престиж Вашингтона "пали слишком сильно".

Ранее отмечалось, что политика США привела их к потере мирового влияния, поскольку официальный Вашингтон не идет в ногу со временем. Кроме того Global Times писала, что попытки Соединенных Штатов решать все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не могут привести ни к чему хорошему.

МИД Китая, в свою очередь, обвинял США в разжигании войн и конфронтаций по всему миру. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, Вашингтон активно вводит односторонние санкции и ставит внутригосударственное право выше международного.

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