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45 минут назад

Моравецкий объявил об официальном вступлении Финляндии в НАТО

Мария Иванова

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом он написал в твиттере.

«Финляндия теперь в НАТО, поздравляю! Отныне в альянс входит 31 страна. Сильные партнеры - гарантия безопасности Польши, региона и всего мира», — заявил Моравецкий.

Ранее заявку Финляндии на вступление в НАТО ратифицировала Турция. Генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Финляндию официально включат в НАТО 4 апреля.

Финляндия стремилась вступить в НАТО одновременно с Швецией, однако из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме власти Турции заявили, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности».

Вступление Финляндии в НАТО: причины, ожидания, последствия

Позже власти Финляндии заявили, что заявку страны в НАТО могут рассмотреть отдельно от шведской, если возникнет такая необходимость.

Среди требований Анкары к Швеции - выдача 120 человек, обвиняемых в Турции в терроризме.

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