На Украине памятник Ленину продали на аукционе

По его информации, в аукционе по продаже скульптуры боролись четыре участника. Стартовая цена памятника весом более 3 тонн была 530 тыс. гривен ($14,42 тыс.). Наибольшую сумму предложило предприятие "Сяйвомет" из Борисполя - 681 тыс. гривен ($18,52 тыс.).

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским писателям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.