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37 минут назад

На Украине с аукциона продали трехтонный бронзовый памятник Ленину

ТАСС

Пятиметровая бронзовая скульптура Владимира Ленина, стоявшая в поселке Маньковка Черкасской области, была продана на аукционе за $18,5 тыс. Об этом во вторник сообщило издание Vesti.ua.

На Украине памятник Ленину продали на аукционе
Фото: ТАССТАСС

По его информации, в аукционе по продаже скульптуры боролись четыре участника. Стартовая цена памятника весом более 3 тонн была 530 тыс. гривен ($14,42 тыс.). Наибольшую сумму предложило предприятие "Сяйвомет" из Борисполя - 681 тыс. гривен ($18,52 тыс.).

Предполагается, что памятник отправят на переплавку.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским писателям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.

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