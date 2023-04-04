Обзор иноСМИ: призыв Эстонии к НАТО и решение Британии по Фридману

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Эстония призвала НАТО увеличить расходы на защиту от России

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что союзники Украины в НАТО должны увеличить свои ежегодные расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, так как украинский кризис «вызывает опасения по поводу будущих намерений России». Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Эстонии недавно согласовало минимальный порог расходов на оборону в три процента, но большинству членов НАТО не удалось достичь даже установленной в 2006 году отметки в два процента. Порог расходов станет главной темой дебатов на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Bloomberg отмечает, что это обнажает различия в региональных приоритетах между восточноевропейскими странами, граничащими с Россией, и их союзниками в более отдаленных районах. Рейнсалу призвал НАТО отказаться от соглашения о сотрудничестве с Россией от 1997 года и наметить планы по членству Украины в альянсе. Он подчеркнул, что вильнюсский саммит должен дать четкий политический сигнал с более сильной формулировкой, чем «абстрактная политика открытых дверей НАТО».

FT: Британия сняла часть подозрений с Фридмана

Власти Великобритании свернули расследование в отношении сооснователя «Альфа-банка» Михаила Фридмана по нескольким пунктам. Об этом рассказала Financial Times.

FT уточняет, что расследование было свернуто по двум из трех пунктов. В частности, были сняты подозрения в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью дачи ложных показаний. Расследование, связанное с отмыванием денег, продолжается. В начале декабря 2022-го в Британии сообщили о задержании состоятельного российского бизнесмена в его особняке. СМИ писали, что речь идет о Фридмане, но в «Альфа-банке» это отрицали. Фридман и другой сооснователь «Альфа-банка», Петр Авен попали под санкции Великобритании и ЕС, в 2023-м стало известно, что российские оппозиционеры подписали письмо с призывом снять ограничения с Фридмана.

«Суровое испытание для Киева»

Благодаря мощному западному оружию, недавно сформированным штурмовым частям и воссозданному батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), Украина готова к весеннему наступлению, пишет The New York Times. Однако преодоление потерь и поддержание мотивации утомленных войск станет суровым испытанием для Киева, подчеркивает издание.

Признаки того, что попытка наступления ВСУ произойдет в мае «или около того», повсюду. Западные вооружения, которые могут оказаться критически важными при наступлении, продолжают поступать в страну, к примеру, немецкие танки Leopard 2 и американские машины для разминирования. Тысячи новобранцев проходят подготовку во вновь сформированных подразделениях, предназначенных для наступления. А военное командование Киева оградило элитных солдат от самых ожесточенных боев в Артемовске и его окрестностях, чтобы вместо этого бросить их на предстоящую кампанию, отмечает NYT. Однако ВСУ истощены, союзники слишком затянули отправку оружия, а солдаты прошли лишь ускоренные курсы штурмовой тактики.

«Решение ОПЕК+ - попутный ветер для РФ»

Неожиданное решение членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 1,16 миллиона баррелей в сутки подчеркивает ослабление влияния США на Ближнем Востоке и углубляющийся раскол между двумя сторонами, пишет японская газета Nikkei. Также решение станет «попутным ветром» для России, доходы которой от экспорта нефти и других энергоносителей могут достигать около 40 процентов поступлений в бюджет.

Сделав шаг, который усугубит инфляцию в США и поможет России, производители нефти из ОПЕК+ стремятся противостоять падению цен до «некомфортных» уровней, произошедшему в последние месяцы. На фоне этих новостей нефть марки Brent подорожала на 8,4 процента до примерно месячного максимума в 86,44 доллара за бочку.

Мир предупредили о дефиците пшеницы

Глобальному рынку грозит дефицит пшеницы из-за засухи в Канаде, сообщает Bloomberg. Засушливые условия могут помешать весенним посадкам и росту объемов урожая, усугубив проблемы, связанные с неопределенностью в районе Черного моря и США.