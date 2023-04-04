Министры юстиции G7 намерены обсудить создание трибунала против России

Министры юстиции Группы семи (G7) во время встречи в июле в Токио могут обсудить создание специального трибунала в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил во вторник в интервью агентству Kyodo еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Фото: © EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET © EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Он выразил надежду на то, что Япония, председательствующая в Группе семи в этом году, сможет воспользоваться своим статусом, чтобы "оказать реальное влияние на другие азиатские страны" и заручиться поддержкой международного сообщества с целью создания трибунала.

По его словам, ЕС в настоящее время работает с украинскими судебными органами и Международным уголовным судом (МУС) над "рассмотрением вопроса о создании "специального суда", или "гибридного суда" с участием судей из разных стран, включая Украину".

17 марта МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.