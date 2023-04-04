Литва запретила россиянам приобретать недвижимость в стране

Высший законодательный орган Литвы (Сейм) проголосовал за принятие поправок о запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. Это следует из результатов голосования, трансляция которого ведется в YouTube-канале Сейма.

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Законопроект поддержали 76 депутатов, против него выступили 13 парламентариев, еще 34 воздержались.

Согласно поправкам, граждане Беларуси по-прежнему смогут покупать недвижимость в Литве без каких-либо ограничений, а граждане России смогут совершать такие сделки при наличии временного или постоянного вида на жительство, либо при вступлении в права наследования. Ранее предлагалось полностью запретить для россиян покупать недвижимость в Литве.

22 марта парламент Литвы одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому россиянам и белорусам временно не будут предоставлять гражданство, он также предполагает запрет на покупку недвижимости на территории республики при отсутствии вида на жительство.