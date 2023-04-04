В Европе нашли способ повлиять на Китай

Европейский союз (ЕС) намерен применить меры по борьбе с экономическим принуждением со стороны Китая. О возможном способе влияния Брюсселя на Пекин сообщает Politico.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Как уточняет газета, Брюссель хочет ужесточить отношения с Пекином по экономическим и торговым вопросам. Европейская комиссия разработала «инструменты противодействия принуждению» со стороны Китая.

«Сейчас нам нужно единство на уровне ЕС для более смелого и быстрого использования этих инструментов», — прокомментировала это решение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Возможные контрмеры включают повышение таможенных пошлин, ограничения на интеллектуальную собственность или контроль за экспортом. Детали еще предстоит проработать, а вступление в силу этого проекта ожидается во второй половине года.