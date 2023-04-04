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1 час назад

В Европе нашли способ повлиять на Китай

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) намерен применить меры по борьбе с экономическим принуждением со стороны Китая. О возможном способе влияния Брюсселя на Пекин сообщает Politico.

В Европе нашли способ повлиять на Китай
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

Как уточняет газета, Брюссель хочет ужесточить отношения с Пекином по экономическим и торговым вопросам. Европейская комиссия разработала «инструменты противодействия принуждению» со стороны Китая.

«Сейчас нам нужно единство на уровне ЕС для более смелого и быстрого использования этих инструментов», — прокомментировала это решение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Возможные контрмеры включают повышение таможенных пошлин, ограничения на интеллектуальную собственность или контроль за экспортом. Детали еще предстоит проработать, а вступление в силу этого проекта ожидается во второй половине года.

Хотя отношения Китая и ЕС в экономической сфере нестабильны, Брюссель надеется, что Пекин сыграет конструктивную роль в решении украинского кризиса. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин объявила, что фон дер Ляйен посетит Китай с официальным визитом с 5 по 7 апреля.

В мире,Мао Нин,Еврокомиссия,ЕС,
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