Сын Пашиняна опроверг информацию о нападении

Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян опроверг информацию о нападении на него. Об этом он сообщил порталу «Армянское время».
Он прокомментировал соответствующее заявление спикера парламента республики Алена Симоняна, подчеркнув, что на него не было «политических или иных нападений».
«К сожалению, мне приходится опровергать циркулирующую обо мне ложную информацию. Что касается распространения "информации", то, думаю, самое удивительное, кто кого цитирует. А почему, мне даже не интересно», — добавил сын премьера.