Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС

«Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость», — сказала она.

Представитель ведомства напомнила, что Китай не является участником военного конфликта. Кроме того, она отметила, что Пекин активно поддерживает мирное урегулирование кризиса. Помимо этого, она выразила надежду, что Евросоюз поспособствует становлению долгосрочной стабильности в регионе.