Лукашенко проведет встречу с Нарышкиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во вторник встречу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Как передает корреспондент ТАСС, Нарышкин уже прибыл в резиденцию белорусского президента - Дворец независимости в Минске.
Вместе с Нарышкиным в резиденцию прибыл председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.
Ожидается, что после встречи с Лукашенко глава российской внешней разведки и председатель белорусского КГБ ответят на вопросы журналистов.