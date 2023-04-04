Лукашенко проведет встречу с Нарышкиным

Как передает корреспондент ТАСС, Нарышкин уже прибыл в резиденцию белорусского президента - Дворец независимости в Минске.

Вместе с Нарышкиным в резиденцию прибыл председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель .

Ожидается, что после встречи с Лукашенко глава российской внешней разведки и председатель белорусского КГБ ответят на вопросы журналистов.