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22 минуты назад

Лукашенко проведет встречу с Нарышкиным

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во вторник встречу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Лукашенко проведет встречу с Нарышкиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает корреспондент ТАСС, Нарышкин уже прибыл в резиденцию белорусского президента - Дворец независимости в Минске.

Вместе с Нарышкиным в резиденцию прибыл председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

Ожидается, что после встречи с Лукашенко глава российской внешней разведки и председатель белорусского КГБ ответят на вопросы журналистов.

В мире,Иван Тертель,Александр Лукашенко,Сергей Нарышкин,СВР России,
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