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46 минут назад

Губернатор Флориды разрешил скрытое ношение оружия в штате

ТАСС

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, разрешающий скрытое ношение оружия на территории штата без получения разрешения со стороны властей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора.

Губернатор Флориды разрешил скрытое ношение оружия в штате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня губернатор Десантис подписал законопроект 543, укрепляющий права жителей Флориды, предусмотренные Второй поправкой к Конституции, позволяющий скрытое ношение оружия без разрешения, выданного властями", - указано в сообщении. Отмечается, что закон вступит в силу 1 июля 2023 года. Флорида станет 26 штатом США, разрешившим скрытое ношение оружия. "Конституционное ношение [оружия] узаконено", - прокомментировал подписание закона Десантис.

В Белом доме раскритиковали подобное решение губернатора Флориды в свете недавней стрельбы в школе в штате Теннесси, в результате которой погибли шесть человек, в том числе трое детей.

"Постыдно, что вскоре после очередной трагедии со стрельбой в школе губернатор Флориды Рон Десантис за закрытыми дверями узаконил скрытое ношение оружия, что отменяет необходимость получения соответствующего разрешения", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Согласно подсчетам неправительственной организации Gun Violence Archive, различного рода инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 44,3 тыс. человек, при этом еще около 38,6 тыс. получили ранения.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.

В мире,Рон Десантис,Администрация США,
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