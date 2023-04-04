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54 минуты назад

Сторонники канонической УПЦ собрались в Киево-Печерской лавре

ТАСС

Прихожане и сторонники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во вторник утром вновь собираются в Киево-Печерской лавре. Кадры видеотрансляции размещены в Telegram-канале УПЦ.

Сторонники канонической УПЦ собрались в Киево-Печерской лавре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С пятницы сторонники УПЦ приходят в лавру с утра и остаются там до наступления темноты, выражая поддержку монахам, которые отказываются покидать обитель, как того требует дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", которая ранее в одностороннем порядке расторгла договор бессрочной аренды монастыря. У стен монастыря собираются и противники УПЦ, которые скандируют лозунги.

На размещенных во вторник кадрах видно, что на площади на данный момент собрались несколько десятков человек. Их оппоненты пока не начали свои акции. Обстановка спокойная.

В понедельник в лавре с третьей попытки начала работать инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины. Ранее служители лавры во главе с ее наместником митрополитом Павлом и верующие дважды не пускали членов комиссии в обитель.

Ситуация вокруг лавры усугубилась после того, как монахи УПЦ отказались покинуть стены монастыря по требованию дирекции заповедника "Киево-Печерская лавра". 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила наместнику лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Он на два месяца отправлен под домашний арест, который должен отбывать с электронным браслетом в Киевской области, то есть вдали от монастыря.

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