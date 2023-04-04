Сторонники канонической УПЦ собрались в Киево-Печерской лавре

Прихожане и сторонники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во вторник утром вновь собираются в Киево-Печерской лавре. Кадры видеотрансляции размещены в Telegram-канале УПЦ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С пятницы сторонники УПЦ приходят в лавру с утра и остаются там до наступления темноты, выражая поддержку монахам, которые отказываются покидать обитель, как того требует дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", которая ранее в одностороннем порядке расторгла договор бессрочной аренды монастыря. У стен монастыря собираются и противники УПЦ, которые скандируют лозунги.

На размещенных во вторник кадрах видно, что на площади на данный момент собрались несколько десятков человек. Их оппоненты пока не начали свои акции. Обстановка спокойная.

В понедельник в лавре с третьей попытки начала работать инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины. Ранее служители лавры во главе с ее наместником митрополитом Павлом и верующие дважды не пускали членов комиссии в обитель.