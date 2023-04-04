Сторонники канонической УПЦ собрались в Киево-Печерской лавре

Прихожане и сторонники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во вторник утром вновь собираются в Киево-Печерской лавре. Кадры видеотрансляции размещены в Telegram-канале УПЦ.
С пятницы сторонники УПЦ приходят в лавру с утра и остаются там до наступления темноты, выражая поддержку монахам, которые отказываются покидать обитель, как того требует дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра", которая ранее в одностороннем порядке расторгла договор бессрочной аренды монастыря. У стен монастыря собираются и противники УПЦ, которые скандируют лозунги.
На размещенных во вторник кадрах видно, что на площади на данный момент собрались несколько десятков человек. Их оппоненты пока не начали свои акции. Обстановка спокойная.
В понедельник в лавре с третьей попытки начала работать инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины. Ранее служители лавры во главе с ее наместником митрополитом Павлом и верующие дважды не пускали членов комиссии в обитель.
Ситуация вокруг лавры усугубилась после того, как монахи УПЦ отказались покинуть стены монастыря по требованию дирекции заповедника "Киево-Печерская лавра". 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила наместнику лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Он на два месяца отправлен под домашний арест, который должен отбывать с электронным браслетом в Киевской области, то есть вдали от монастыря.