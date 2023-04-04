$77.95+1.5084.62+2.23
59 минут назад

Ведущий Fox News: обвинения против Трампа увеличат его шансы на победу на выборах

ТАСС

Решение выдвинуть обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа могут привести к его возвращению на пост главы государства в 2024 году. Такое мнение выразил в понедельник ведущий американского телеканала Fox News Шон Хэннити.

Ведущий Fox News: обвинения против Трампа увеличат его шансы на победу на выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Коварная попытка [прокурора Манхэттена Алвина] Брэгга заполучить Трампа вполне может катапультировать его [Трампа] обратно в Белый дом", - сказал он в эфире телеканала.

Он напомнил также, что Трамп собрал более $4 млн за 24 часа после того, как Брэгг начал расследование.

Ранее компания YouGov опубликовала данные опроса, согласно которому Трамп является наиболее предпочтительным кандидатом среди республиканцев в борьбе за пост главы американской администрации.

Бывший глава Белого дома во вторник, как ожидается, предстанет перед судом в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Трамп станет первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявят обвинения в уголовном правонарушении. Как поясняют американские СМИ, согласно конституции, это не препятствует его участию в выборах.

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление политику обвинений по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не распространяла информацию о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет Trump Organization, для чего понадобился подлог, считает следствие.

В мире,Майкл Коэн,Дональд Трамп,Мнения,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий