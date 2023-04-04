Ведущий Fox News: обвинения против Трампа увеличат его шансы на победу на выборах

Решение выдвинуть обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа могут привести к его возвращению на пост главы государства в 2024 году. Такое мнение выразил в понедельник ведущий американского телеканала Fox News Шон Хэннити.

"Коварная попытка [прокурора Манхэттена Алвина] Брэгга заполучить Трампа вполне может катапультировать его [Трампа] обратно в Белый дом", - сказал он в эфире телеканала.

Он напомнил также, что Трамп собрал более $4 млн за 24 часа после того, как Брэгг начал расследование.

Ранее компания YouGov опубликовала данные опроса, согласно которому Трамп является наиболее предпочтительным кандидатом среди республиканцев в борьбе за пост главы американской администрации.

Бывший глава Белого дома во вторник, как ожидается, предстанет перед судом в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Трамп станет первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявят обвинения в уголовном правонарушении. Как поясняют американские СМИ, согласно конституции, это не препятствует его участию в выборах.