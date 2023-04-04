Ведущий Fox News: обвинения против Трампа увеличат его шансы на победу на выборах

Решение выдвинуть обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа могут привести к его возвращению на пост главы государства в 2024 году. Такое мнение выразил в понедельник ведущий американского телеканала Fox News Шон Хэннити.
"Коварная попытка [прокурора Манхэттена Алвина] Брэгга заполучить Трампа вполне может катапультировать его [Трампа] обратно в Белый дом", - сказал он в эфире телеканала.
Он напомнил также, что Трамп собрал более $4 млн за 24 часа после того, как Брэгг начал расследование.
Ранее компания YouGov опубликовала данные опроса, согласно которому Трамп является наиболее предпочтительным кандидатом среди республиканцев в борьбе за пост главы американской администрации.
Бывший глава Белого дома во вторник, как ожидается, предстанет перед судом в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Трамп станет первым экс-главой администрации в истории США, которому предъявят обвинения в уголовном правонарушении. Как поясняют американские СМИ, согласно конституции, это не препятствует его участию в выборах.
30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление политику обвинений по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не распространяла информацию о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет Trump Organization, для чего понадобился подлог, считает следствие.