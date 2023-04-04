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1 час назад

Власти Одессы заявили о пожаре на одном из предприятий после ночных взрывов

Никита Бородкин

После серии взрывов минувшей ночью на одном из предприятий Одессы произошел пожар. Как сообщает РБК, об этом заявил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, возгорание удалось ликвидировать к утру. Пострадавших в инциденте нет. Подробности происшествия не раскрываются.

Напомним, что ночью 4 апреля местные СМИ заявили о серии взрывов в Одессе. Местная администрация подтвердила информацию и рассказала о работе ПВО в Одессе и Одесском районе.

По данным украинского издания «Суспiльне», после второго взрыва в одном из районов города начался пожар. Предположительно, он случился на аэродроме Школьный на юге Одессы. На его территории построено здание аэровокзала, также там базируются авиаремонтный завод и авиация украинских пограничников.

Взрывы в Одессе: главное

Глава одесской районной администрации Юрий Крук рассказывал, что в результате работы украинских подразделений ПВО есть ущерб, однако какой именно — он не уточнил.

В мире,Видео,Сергей Братчук,
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