После серии взрывов минувшей ночью на одном из предприятий Одессы произошел пожар. Как сообщает РБК, об этом заявил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, возгорание удалось ликвидировать к утру. Пострадавших в инциденте нет. Подробности происшествия не раскрываются.

Напомним, что ночью 4 апреля местные СМИ заявили о серии взрывов в Одессе. Местная администрация подтвердила информацию и рассказала о работе ПВО в Одессе и Одесском районе.

По данным украинского издания «Суспiльне», после второго взрыва в одном из районов города начался пожар. Предположительно, он случился на аэродроме Школьный на юге Одессы. На его территории построено здание аэровокзала, также там базируются авиаремонтный завод и авиация украинских пограничников.