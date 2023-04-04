В турецком городе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчок зафиксировали в 06:19 мск в районе Гексун. Очаг землетрясения залегал на глубине более 7 километров. О разрушениях и пострадавших в результате стихийного бедствия не сообщается.

Напомним, что 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны, а также соседних Сирии и Ливии. После них в стране и других точках планеты неоднократно фиксировались новые землетрясения.