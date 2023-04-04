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14 минут назад

В Турции произошло новое землетрясение

Никита Бородкин

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В турецком городе произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Толчок зафиксировали в 06:19 мск в районе Гексун. Очаг землетрясения залегал на глубине более 7 километров. О разрушениях и пострадавших в результате стихийного бедствия не сообщается.

Напомним, что 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны, а также соседних Сирии и Ливии. После них в стране и других точках планеты неоднократно фиксировались новые землетрясения.

Стихийное бедствие привело к обрушению тысяч зданий в пострадавших регионах. По последней информации, число погибших в Турции провесило 49,5 тысяч человек, 6,8 тысяч из них — иностранцы. Турецкие власти оценивали ущерб от землетрясений почти в 104 млрд долларов.

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