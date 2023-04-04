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48 минут назад

В США объявили о ликвидации главаря «Исламского государства»

Мария Иванова

Американские военные заявили о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщается в твиттере центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В США объявили о ликвидации главаря «Исламского государства»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В CENTCOM заявили, что террорист по имени Халед Айяд Ахмед Аль-Джабури был убит в результате точечного удара. Американские военные назвали его ответственным за планирование терактов в Европе. В CENTCOM подчеркнули, что мирные жители при ударе не пострадали.

«ИГ продолжает представлять угрозу в регионе и за его пределами. Несмотря на свою деградацию, группа все еще способна проводить операции в регионе и хочет наносить удары за пределами Ближнего Востока», — подчеркивается в сообщении военных.

О ликвидации одного из лидеров ИГ американскими военными сообщалось в феврале 2023 года. В CENTCOM рассказали, что Хамза аль-Хомски был убит в ходе совместной операции США с союзниками-курдами в Сирии.

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