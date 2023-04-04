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37 минут назад

Зеленского призвали готовить план «Б»

Lenta.ruиещё 2

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его не заниматься самовнушением о возможном успешном контрнаступлении Вооруженных сил страны (ВСУ). Слова Рогова приводит РИА Новости.

Зеленского призвали готовить план «Б»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Зеленскому пора не заниматься самовнушение об успешном контрнаступлении, забыть о нем и готовить для себя план "Б", где "Б" от слова "бежать"», — призвал Рогов.

Он также сравнил слова Зеленского со старым анекдотом про спортсмена и хулигана, который дает первому оплеуху и требует у него сдаться и попросить прощения, как было в прошлый раз.

«Все во дворе удивленно смотрят, перешептываются и спрашивают, а как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает, что в прошлый раз, после того, как он выхватил от спортсмена, так никто и не извинился», — заключил Рогов.

Председатель движения добавил, что иногда люди стремятся вложить в свои слова гораздо больше смысла, чем они содержат. По его мнению, этим занимается Зеленский, теряя города и пытаясь убедить всех в своей опасности. Однако Россия знает о планах Украины и готова к встрече, заключил Рогов.

Ранее Зеленский назвал последствия возможного поражения ВСУ в Артемовске и заявил, что оно грозит Украине компромиссом с Россией. После неудачи украинских сил Киев столкнется как с международным, так и с внутренним давлением.

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