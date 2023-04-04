FT: Лондон прекратил расследование в отношении Фридмана по двум обвинениям

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании прекратило расследование в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, агентство прекратило расследование по подозрению в заговоре с целью обмана МВД страны, а также в заговоре с целью дачи ложных показаний. Однако оно по-прежнему ведет расследование по подозрению в отмывании денег.

В декабре 2022 года агентство распространило сообщение о том, что в Лондоне задержали российского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег, и двух его возможных сообщников. В ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и "значительные суммы наличными". При этом британские правоохранители отказались раскрыть личность задержанного. Позднее источник сообщил ТАСС, что речь идет о Фридмане. Все трое задержанных были допрошены и после этого отпущены под залог.