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В Японии объяснили мирный план Китая по Украине

Главный научный сотрудник одного из наиболее авторитетных в стране научных центров Фонда мира Сасакавы, специалист по вопросам безопасности и внешней политике России Тайсукэ Абиру объяснил, для чего КНР разработал мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Его мнение приводит РИА Новости.

Политолог напомнил, что мирный план Китая состоит из 12 пунктов. Пекин разработал эту инициативу, чтобы показать странам Африки, Азии и Латинской Америки свою готовность решить проблему роста цен на сырье и продовольствие. Кроме того, страна предложила свой способ урегулировать конфликт на Украине как альтернативу миропорядку США.

Украина понадеялась на Китай в конфликте с Россией

«Америка хочет, поддерживая Украину, ослабить Россию, и так решить эту проблему. Позиция Европы такая же. Китай хочет показать, что американскими правилами игры эту проблему не решить. Более того, Китай хочет показать Европе, что эту проблему может решить только страна, которая может вести диалог с Россией», — подчеркнул ученый.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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