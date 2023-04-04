В Японии объяснили мирный план Китая по Украине

«Америка хочет, поддерживая Украину, ослабить Россию, и так решить эту проблему. Позиция Европы такая же. Китай хочет показать, что американскими правилами игры эту проблему не решить. Более того, Китай хочет показать Европе, что эту проблему может решить только страна, которая может вести диалог с Россией», — подчеркнул ученый.