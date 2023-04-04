В Мексике произошло землетрясение

В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр находился в 49 км к северо-востоку от города Пуэрто-Эскондидо, в котором проживают почти 26 тыс. человек. Уточняется, что очаг находился на глубине 42 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.