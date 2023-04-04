В Мексике произошло землетрясение

В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным службы, эпицентр находился в 49 км к северо-востоку от города Пуэрто-Эскондидо, в котором проживают почти 26 тыс. человек. Уточняется, что очаг находился на глубине 42 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии. Землетрясение было зафиксировано в 17:59 по московскому времени в 60 километрах от города Падангсидемпуан. Днем в понедельник, 3 апреля, на Камчатке также произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр землетрясения находится в 64 км от города на глубине 100 км.