Трампу предъявят обвинения по 34 пунктам

Бывшему президенту США Дональду Трампу во вторник в суде Нью-Йорка предъявят обвинения по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает возможность тюремного срока. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на источник в прокуратуре округа Манхэттен.

По словам собеседника издания, обвинения в адрес Трампа, связанные с мошенничеством в деловой сфере, в штате Нью-Йорк могут преследоваться как проступок, однако офис прокурора переквалифицировал их до низшего уровня преступлений в уголовном кодексе. По каждому эпизоду политику грозит тюремный срок до четырех лет.

Источник Yahoo News считает маловероятным заключение бывшего президента в тюрьму, так как речь идет о впервые совершенном преступлении. Также он отмечает, что в суде на Трампа не станут надевать наручники и не будут помещать политика в клетку.