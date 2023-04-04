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5 минут назад

Yahoo News: все обвинения в адрес Трампа предусматривают возможность тюремного срока

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Бывшему президенту США Дональду Трампу во вторник в суде Нью-Йорка предъявят обвинения по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает возможность тюремного срока. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на источник в прокуратуре округа Манхэттен.

Трампу предъявят обвинения по 34 пунктам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника издания, обвинения в адрес Трампа, связанные с мошенничеством в деловой сфере, в штате Нью-Йорк могут преследоваться как проступок, однако офис прокурора переквалифицировал их до низшего уровня преступлений в уголовном кодексе. По каждому эпизоду политику грозит тюремный срок до четырех лет.

Источник Yahoo News считает маловероятным заключение бывшего президента в тюрьму, так как речь идет о впервые совершенном преступлении. Также он отмечает, что в суде на Трампа не станут надевать наручники и не будут помещать политика в клетку.

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Ранее сам Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам. Он обвинил прокурора округа Манхэттен Элвина Брэгга в утечке данной информации и призвал его немедленно уйти в отставку.

В мире,Элвин Брэгг,Дональд Трамп,Yahoo,
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