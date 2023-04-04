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55 минут назад

Вторая серия взрывов прогремела в Одессе

Свободная прессаиещё 1

Telegram-канал украинского издания "Думская" обнародовал сообщение о том, что в Одессе снова слышны звуки взрывов.

Вторая серия взрывов прогремела в Одессе
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

"Вторая серия взрывов прогремела в Одессе", - говорится в сообщении.

Ранее "Свободная пресса" писала, что появились новости о взрывах в Одессе. Ранее отмечалось, что в городе и области объявлена воздушная тревога.

«Взрывы и стрельба в Одессе: после удара „Шахидов“ пылает аэродром, с которого ВСУ атакуют дронами Крым. Боевики ВСУ пытались сбить дроны огнём с земли, но неудачно. Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме „Школьный“», — пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

После взрывов в Одессе возник пожар

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