Вторая серия взрывов прогремела в Одессе

«Взрывы и стрельба в Одессе: после удара „Шахидов“ пылает аэродром, с которого ВСУ атакуют дронами Крым. Боевики ВСУ пытались сбить дроны огнём с земли, но неудачно. Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме „Школьный“», — пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».