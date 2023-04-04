Telegram-канал украинского издания "Думская" обнародовал сообщение о том, что в Одессе снова слышны звуки взрывов.
"Вторая серия взрывов прогремела в Одессе", - говорится в сообщении.
Ранее "Свободная пресса" писала, что появились новости о взрывах в Одессе. Ранее отмечалось, что в городе и области объявлена воздушная тревога.
«Взрывы и стрельба в Одессе: после удара „Шахидов“ пылает аэродром, с которого ВСУ атакуют дронами Крым. Боевики ВСУ пытались сбить дроны огнём с земли, но неудачно. Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме „Школьный“», — пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».