Озвучена причина взрывов и пожара в Одессе

В Одессе после атаки беспилотников произошел пожар на аэродроме «Школьный». О причине взрывов и возгорания рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Взрывы и стрельба в Одессе. Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме Школьный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку сбить беспилотники огнем с земли. Уточняется, что с этого аэродрома наносились удары по Крыму.