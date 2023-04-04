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5 минут назад

Причиной взрывов и пожара в Одессе названа атака беспилотников

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В Одессе после атаки беспилотников произошел пожар на аэродроме «Школьный». О причине взрывов и возгорания рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Озвучена причина взрывов и пожара в Одессе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Взрывы и стрельба в Одессе. Пылает пораженный дроном-камикадзе объект на аэродроме Школьный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку сбить беспилотники огнем с земли. Уточняется, что с этого аэродрома наносились удары по Крыму.

После взрывов в Одессе возник пожар

Ранее издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Одессе прогремели несколько взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушную тревогу в Одесской области объявили 4 апреля в 1:23.

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