Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился в понедельник, 3 апреля, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель написал в своем Twitter-аккаунте.

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Боррель рассказал о встрече с Кулебой и заявил, что приветствовал «своего друга» в резиденции внешнеполитической службы ЕС. Они посвятили переговоры обсуждению помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно», — обещал Боррель.