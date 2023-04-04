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Боррель рассказал о встрече с Кулебой

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель встретился в понедельник, 3 апреля, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель написал в своем Twitter-аккаунте.

Боррель рассказал о встрече с Кулебой
© ТАСС

Боррель рассказал о встрече с Кулебой и заявил, что приветствовал «своего друга» в резиденции внешнеполитической службы ЕС. Они посвятили переговоры обсуждению помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно», — обещал Боррель.

Европейский дипломат добавил, что страны также стремятся оказать давление на Россию для окончания специальной военной операции.

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