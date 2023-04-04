Зеленский заявил о встрече с делегацией из США во главе с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с американской делегацией, в которую вошли бизнесмены, политики и благотворители.

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Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что делегацию возглавлял бывший госсекретарь США Майк Помпео. По мнению главы украинского государства, такие визиты «являются мощным сигналом поддержки украинцев».

Президент Украины призвал американский бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь стране.

Ранее издание Politico писало, что Помпео собирается посетить Украину, напоминает РИА «Новости».