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46 минут назад

Зеленский заявил о встрече с делегацией из США во главе с Помпео

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с американской делегацией, в которую вошли бизнесмены, политики и благотворители.

Зеленский заявил о встрече с делегацией из США во главе с Помпео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что делегацию возглавлял бывший госсекретарь США Майк Помпео. По мнению главы украинского государства, такие визиты «являются мощным сигналом поддержки украинцев».

Президент Украины призвал американский бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь стране.

Ранее издание Politico писало, что Помпео собирается посетить Украину, напоминает РИА «Новости».

В январе Помпео рассказал, что США обучали украинских солдат в течение долгого времени.

В мире,Владимир Зеленский,
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