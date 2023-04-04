Глава ПЦУ встретился с бывшим госсекретарем США

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний встретился с прибывшим в Киев бывшим госсекретарем США Майком Помпео и вручил ему награду. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Епифаний поблагодарил Помпео и американский народ за поддержку украинцев и наградил экс-госсекретаря Соединенных Штатов за «защиту религиозной свободы» крестом ПЦУ. Кроме того, остальным участникам прибывшей с ним делегации были вручены медали «Крест свободы».

Во время встречи глава ПЦУ также обсудил с американскими гостями «вопросы, составляющие предмет общего интереса». Перечень тем, которые были затронуты в беседе, при этом не уточняется.