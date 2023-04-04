В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан. Согласно данным ресурса, сигнал прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

С 10 октября российские войска наносят ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.