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1 час назад

Пентагон уверен в защите разведданных от китайского аэростата

Елена Прошина

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США уверены в защите своих разведданных от китайского аэростата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пентагон заявил об уверенности в защите разведданных от китайского аэростата
Фото: СоцсетиСоцсети

«Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты», – заявила она.

Сингх также добавила, что Белый дом уверен в разведывательном предназначении аэростата. По её словам, меры США помешали летательному аппарату собрать больше информации.

Однако Сингх отказалась подтвердить слухи о том, что аэростат всё же успел передать какие-то из собранных данных в Пекин.

«У меня попросту нет такой информации, и я не готова ее подтвердить», – подытожила она.

Напомним, что 4 февраля американский истребитель сбил аэростат из КНР. Китайский летательный аппарат вторгся в воздушное пространство одного из штатов США. Как считают в Белом доме, аэростат предназначался для шпионажа.

В мире,Сабрина Сингх,Пентагон,
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