Пентагон заявил об уверенности в защите разведданных от китайского аэростата

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США уверены в защите своих разведданных от китайского аэростата. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты», – заявила она.
Сингх также добавила, что Белый дом уверен в разведывательном предназначении аэростата. По её словам, меры США помешали летательному аппарату собрать больше информации.
Однако Сингх отказалась подтвердить слухи о том, что аэростат всё же успел передать какие-то из собранных данных в Пекин.
«У меня попросту нет такой информации, и я не готова ее подтвердить», – подытожила она.
Напомним, что 4 февраля американский истребитель сбил аэростат из КНР. Китайский летательный аппарат вторгся в воздушное пространство одного из штатов США. Как считают в Белом доме, аэростат предназначался для шпионажа.