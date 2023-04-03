Пентагон заявил об уверенности в защите разведданных от китайского аэростата

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США уверены в защите своих разведданных от китайского аэростата. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты», – заявила она.

Сингх также добавила, что Белый дом уверен в разведывательном предназначении аэростата. По её словам, меры США помешали летательному аппарату собрать больше информации.

Однако Сингх отказалась подтвердить слухи о том, что аэростат всё же успел передать какие-то из собранных данных в Пекин.

«У меня попросту нет такой информации, и я не готова ее подтвердить», – подытожила она.