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1 час назад

Трамп приземлился в Нью-Йорке перед предъявлением обвинений

Газета.Ru

Самолет с бывшим американским президентом Дональдом Трампом приземлился в аэропорту Нью-Йорка LaGuardia в преддверии предъявления ему обвинений. Об этом сообщает CNN.

Трамп приземлился в Нью-Йорке перед предъявлением обвинений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что он направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк на свое судебное заседание. Политик в кортеже из десятка машин и с полицейским сопровождением выехал из своего имения во Флориде.

До этого Трамп заявил, что после того, как 4 апреля ему предъявят обвинения в суде, он выступит с речью из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Выступление Трампа запланировано на 4 апреля на 20:15 по времени восточного побережья США (3:15 мск 5 апреля).

Суд присяжных обвиняет бывшего президента по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством. Его адвокат заявил, что политик, скорее всего, предстанет перед Верховным судом штата Нью-Йорк на Манхэттене 4 апреля.

В мире,Дональд Трамп,
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