США обсудили заключение временного соглашения по ядерной программе Ирана

Уточняется, что среди обговариваемых вопросов по сделке обсуждалось смягчение санкций в отношении Тегерана в том случае, если он согласится частично заморозить свою ядерную деятельность, в частности — прекратить обогащение урана до 60 процентов. Источник отметил, что Иран знает о ведении данных обсуждений, но пока отказался от поступившего предложения.