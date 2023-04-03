Генсек НАТО с призывом обратился к странам альянса по Украине

Источники издания отмечают, что, по планам Столтенберга, данные расходы направлены как на оказание Киеву помощи в краткосрочной перспективе, подразумевающей военную поддержку, так и в долгосрочной, которая должна помочь украинским военным модернизировать вооружение, чтобы оно соответствовало стандартам Североатлантического альянса. Уточняется, что в настоящее время руководство НАТО занимается обсуждением данного вопроса.