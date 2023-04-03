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28 минут назад

В Германии скептически отнеслись к роли яхты в терактах на «Северных потоках»

Елена Прошина

Немецкие следователи считают, что яхта, которую связывают с терактом на «Северных потоках», использовалась для отвлечения внимания от истинных исполнителей диверсии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По мнению следователей в Германии, экипаж из шести человек не мог заложить сотни килограммов взрывчатки для подрыва трубопроводов. Они подозревают, что яхта «Андромеда» на момент подрыва газопроводов была не единственным судном, которое использовали для атаки или даже просто служила отвлекающим маневром. Такого же скептического настроя насчет судна придерживается еще ряд официальных лиц в США и Европе.

При этом указывается, что на яхте были обнаружены следы взрывчатки «военного образца», которые соответствовали использованной при взрывах. Несмотря на это некоторые чиновники считают, что опытные диверсанты не оставили бы после себя такие очевидные доказательства вины. Но также они не исключают, что кто-то умышленно пытался навести следствие на ложный след или преступники просто были неаккуратны.

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