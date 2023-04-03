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Додон предупредил о рисках разрыва отношений с Россией

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что разрыв отношений с Россией и СНГ негативно отразятся на состоянии молдавской экономики. Об этом пишет РИА «Новости».

Додон предупредил о рисках разрыва отношений с Россией
© ТАСС

Отмечается, что ранее Кишинев сообщил о намерениях по денонсации целого ряда ключевых документов, регулирующих отношения республики с СНГ.

Додон подчеркнул, что экономика республики находится в сложном положении. Он пояснил, что если Москва в ответ на действия властей Молдавии внесет страну в список недружественных, то это ухудшит и без того непростое положение.

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В частности, уточнил политик, Россия может приостановить торговлю «по очень многим позициям». Эта мера, в свою очередь, ударит по и «без того лежащим» экономическим агентам.

По его оценке, выход из СНГ также несет значительные риски. Так, страны Содружества могут ввести с Молдавией визовый режим, резюмировал Додон.

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