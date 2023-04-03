Додон предупредил о рисках разрыва отношений с Россией

Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что разрыв отношений с Россией и СНГ негативно отразятся на состоянии молдавской экономики. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Кишинев сообщил о намерениях по денонсации целого ряда ключевых документов, регулирующих отношения республики с СНГ.

Додон подчеркнул, что экономика республики находится в сложном положении. Он пояснил, что если Москва в ответ на действия властей Молдавии внесет страну в список недружественных, то это ухудшит и без того непростое положение.

В частности, уточнил политик, Россия может приостановить торговлю «по очень многим позициям». Эта мера, в свою очередь, ударит по и «без того лежащим» экономическим агентам.