В США выступили против нормализации отношений с Сирией

"Ничего не поменялось в нашем нежелании видеть нормализацию отношений какой-либо страны с Асадом. Мы не думаем, что это отвечает чьим-либо интересам в регионе или за его пределами. Что касается присутствия наших сил в Сирии, ничего не изменилось с точки зрения законности миссии", - сказал он.