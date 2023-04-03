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1 час назад

В США выступили против нормализации отношений с Сирией

ТАССиещё 1

Намерение некоторых стран возобновить отношения с возглавляемой президентом Башаром Асадом Сирией не повлияет на позицию США и на присутствие американских военных в стране. Такое заявление сделал в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В США выступили против нормализации отношений с Сирией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ничего не поменялось в нашем нежелании видеть нормализацию отношений какой-либо страны с Асадом. Мы не думаем, что это отвечает чьим-либо интересам в регионе или за его пределами. Что касается присутствия наших сил в Сирии, ничего не изменилось с точки зрения законности миссии", - сказал он.

Как заявил чиновник, ему сложно представить, как возможная нормализация отношений сможет "повлиять на по-прежнему законную, надежную и жизненно необходимую миссию, которая борется с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Сирии".

С 2015 года США создали девять военных баз на северо-востоке Сирии, контролируемом курдскими отрядами из "Сил демократической Сирии" (СДС). Четыре из них находятся поблизости от нефтегазовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке. Несколько сотен американских военных оказывают помощь СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов ИГ.

В мире,Джон Кирби,Башар Асад,Исламское государство,
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