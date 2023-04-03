В ЕС охарактеризовали концепцию внешней политики России

В Евросоюзе полагают, что новая внешнеполитическая концепция России преследует ряд ключевых целей, рассказал представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано. Он предположил, что Москва, выпустив этот документ, сделала попытку «восстановить международную репутацию», пишет РИА «Новости».

Отмечается, что геополитическая концепция была принята 31 марта 2023 года. Согласно документу, Россия в дальнейшем будет формировать новые механизмы взаимодействия с другими государствами, позволяющие обеспечить безопасное развитие державы и ее союзников.

Петер Стано полагает, что действия России в последние годы негативно отразились на международной репутации государства. Кроме того, они привели к тому, что ряд стран ввели против РФ ограничительные меры.

Соответственно, пояснил дипломат, Москва стремится улучшить сложившуюся ситуацию, предпринимает для этого необходимые меры. В том числе, приняла новую концепцию.

Кроме того, уточнил чиновник, цель документа заключается в том, чтобы оправдать деятельность России как на региональном, так и на международном уровнях.