В США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине

В материале говорится, что до сих пор поддержка Запада была твердой, но она не гарантирована. Как ожидается, бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю. При этом отмечается, что последний транш артиллерийских снарядов и ракет, отправленный на Украину, был «последней отчаянной попыткой» помочь Киеву.