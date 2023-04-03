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1 час назад

Трамп вылетел в Нью-Йорк на суд

Национальная Служба Новостей

Экс-президент США Дональд Трамп отправился из Флориды в Нью-Йорк для участия в суде по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Трамп вылетел в Нью-Йорк на суд
Фото: nsn.fmnsn.fm

Американские СМИ пишут, что Трамп покинул свою имение в сопровождении кортежа из десятка машин. На дорогу также вышли сторонники бывшего главы Белого дома.

Судебное разбирательство по мошенническим эпизодам пройдет в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его предвыборной кампании 2016 года. Якобы девушка хотела публично рассказать об их романе с Трампом, а переданная ей сумма «за молчание» была незаконно «позаимствована» из предвыборного фонда политика.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что преследования Трампа нацелены на недопущение его до выборов 2024 года, по крайней мере, обвинители постараются серьезно усложнить жизнь бывшему президенту.

В мире,Юрий Рогулев,Франклин Рузвельт,Дональд Трамп,МГУ,Горячая новость,
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