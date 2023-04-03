США признали, что недопустимо развязывать ядерную войну

Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне не может быть победителей, уточнил на очередном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Кирби в своем выступлении сделал ряд важных заявлений. В частности, он высказался по ядерной повестке.

По словам координатора, Вашингтон не видит признаков того, что Россия намеревается применить ядерные вооружения как на Украине, так и в других регионах планеты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, напомнил Кирби, что крупным державам не следует развязывать ядерную войну, так как победителей в ней не будет.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон, «откровенно говоря, согласен с ним [Лавровым] на этот счет».