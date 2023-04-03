$76.45+0.1482.39-0.75
12 минут назад

США признали, что недопустимо развязывать ядерную войну

Илья Родин

Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне не может быть победителей, уточнил на очередном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

США признали, что недопустимо развязывать ядерную войну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Кирби в своем выступлении сделал ряд важных заявлений. В частности, он высказался по ядерной повестке.

По словам координатора, Вашингтон не видит признаков того, что Россия намеревается применить ядерные вооружения как на Украине, так и в других регионах планеты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, напомнил Кирби, что крупным державам не следует развязывать ядерную войну, так как победителей в ней не будет.

На военной базе в Нидерландах повредили ядерную бомбу США

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон, «откровенно говоря, согласен с ним [Лавровым] на этот счет».

Ранее Кирби рассказал, что Соединенные Штаты продолжат переговоры с Россией о судьбе журналиста крупного американского издания Эвана Гершковича.

В мире,Эван Гершкович,Джон Кирби,Сергей Лавров,МИД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий