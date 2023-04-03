Кирби: США готовы к вспышкам насилия из-за предъявления обвинений Трампу

Власти США готовы к возможным вспышкам насилия в стране в связи с ожидающимся предъявлением обвинений экс-президенту страны Дональду Трампу. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Кирби отметил, что Вашингтон «следит за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно».

«Мы будем готовы, если возникнет такая необходимость, но надеюсь, что этого не произойдет», — сказал он.

Координатор указал, что в США «нет места насилию», но американской демократии «очень важны мирные протесты» и именно такой их характер предпочли бы увидеть в Вашингтоне. По его словам, данных о наличии конкретных угроз и рисках безопасности у Белого дома нет.

Трампа обвиняют в даче взятки бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и подлоге финансовых документов в его компании по этому поводу. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание о их связи в 2006 году во время избирательной кампании.