$76.45+0.1482.39-0.75
14 минут назад

Кирби: США готовы к вспышкам насилия из-за предъявления обвинений Трампу

Елена Прошина

Власти США готовы к возможным вспышкам насилия в стране в связи с ожидающимся предъявлением обвинений экс-президенту страны Дональду Трампу. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Кирби: США готовы к вспышкам насилия из-за предъявления обвинений Трампу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кирби отметил, что Вашингтон «следит за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно».

«Мы будем готовы, если возникнет такая необходимость, но надеюсь, что этого не произойдет», — сказал он.

Координатор указал, что в США «нет места насилию», но американской демократии «очень важны мирные протесты» и именно такой их характер предпочли бы увидеть в Вашингтоне. По его словам, данных о наличии конкретных угроз и рисках безопасности у Белого дома нет.

Трампа обвиняют в даче взятки бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и подлоге финансовых документов в его компании по этому поводу. Предполагается, что экс-президент США заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание о их связи в 2006 году во время избирательной кампании.

Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке вечером 4 апреля. Текст обвинения засекречен.

В мире,Джон Кирби,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий