Соединенные Штаты продолжат переговоры с Россией о судьбе арестованного сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на очередном брифинге журналисты ведущих американских изданий задали Кирби вопрос о том, какие меры принимает Белый дом для освобождения их коллеги, задержанного российскими спецслужбами 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже.

«Обсуждения с Россией продолжатся надлежащим образом», - пояснил чиновник.

Кирби добавил, что американский лидер Джо Байден взял вопрос под свой личный контроль.