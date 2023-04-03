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23 минуты назад

Кирби: США продолжат обсуждать с Россией судьбу Гершковича

Илья Родин

Соединенные Штаты продолжат переговоры с Россией о судьбе арестованного сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на очередном брифинге журналисты ведущих американских изданий задали Кирби вопрос о том, какие меры принимает Белый дом для освобождения их коллеги, задержанного российскими спецслужбами 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже.

«Обсуждения с Россией продолжатся надлежащим образом», - пояснил чиновник.

Кирби добавил, что американский лидер Джо Байден взял вопрос под свой личный контроль.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

Блинкен во время беседы выразил обеспокоенность задержанием сотрудника СМИ, призвал российские власти освободить как Гершковича, так и задержанного ранее за шпионаж Пола Уилана.

В мире,Видео,Эван Гершкович,Пол Уилан,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,
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