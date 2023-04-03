Вашингтон не располагает сведениями об ответственных за убийство российского военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет», — сказал он.
Напомним, что Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вчера, 2 апреля. Он же был целью теракта. Общее число пострадавших на момент написания текста составляет 33 человека.
В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Она задержана.