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43 минуты назад

В Белом доме заявили об отсутствии данных об ответственных за убийство Татарского

Елена Прошина

Вашингтон не располагает сведениями об ответственных за убийство российского военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет», — сказал он.

Напомним, что Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге вчера, 2 апреля. Он же был целью теракта. Общее число пострадавших на момент написания текста составляет 33 человека.

Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт

В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, которая подарила Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Она задержана.

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