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1 час назад

Белый дом прокомментировал убийство военкора Татарского

Lenta.ru

Белый дом не располагается информацией о том, кто может нести ответственность за убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитату приводит ТАСС.

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас [у Белого дома] нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это», — сказал он, комментируя теракт.

Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт

По данным Минздрава, в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, пострадавших в результате взрыва. Он прогремел на Университетской набережной вечером 2 апреля. Погиб один человек — сам военкор. В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, предположительно подарившую Татарскому статуэтку с бомбой внутри.

В мире,Видео,Владлен Татарский,Джон Кирби,Максим Фомин,
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